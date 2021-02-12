Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda yağmur ile karla karışık yağmur bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda yağmur ile karla karışık yağmur bekleniyor

12.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:54
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda yağmur ile karla karışık yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin kuzey ve doğusunda yağışların yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğinden çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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