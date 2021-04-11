Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava bekleniyor

Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji gün verdi! Şemsiyeleri hazırlayın, kuvvetli yağış geliyor

Marmara Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı hava bekleniyor.

Bölgenin kuzey ve doğusunda çok bulutlu hava, Sakarya çevreleri ile akşam Kocaeli'nin doğusunda aralıklı yağmur öngörülüyor.

Sakarya'nın güneydoğusunun yükseklerinde ise yer yer karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmayacak bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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