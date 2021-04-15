Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak bekleniyor

Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nin genelinde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi genelinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalarak, mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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