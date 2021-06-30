Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk