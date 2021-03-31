Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur bekleniyor

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Yavuz Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Türkan Şoray Cemal Can Canseven
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:20:34. #1.16#
title