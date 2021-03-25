Marmara Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

25.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:44
Marmara Bölgesi'nin doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4-6 derece, iç kesimlerinde 8-12 derece altında olması bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece beklenen zirai don nedeniyle vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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