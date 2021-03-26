Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı yağmur bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı yağmur bekleniyor

Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölgenin doğusunda İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksekliklerde kar tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya'nın doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor. Batısında sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sakarya'nın doğusunda öğleden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı yağmur bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 09:32:56. #1.14#
title