Marmara Bölgesi'nin doğusunda aralıklı yağmur bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava öngörülüyor.

Bölgenin doğusunda İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksekliklerde kar tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya'nın doğusunda yer yer kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor. Batısında sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sakarya'nın doğusunda öğleden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş