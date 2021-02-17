Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşama kadar aralıklı kar bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşama kadar aralıklı kar bekleniyor

17.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:44
Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşama kadar aralıklı kar bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusunda akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağması bekleniyor. Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yer yer yoğun kar beklenirken rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esecek.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede kuvvetli rüzgar, kar yağışı ve zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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