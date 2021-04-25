Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusu, Tekirdağ ve İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava hakim olacak.

Tekirdağ, İstanbul ve bölgenin doğusunda sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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