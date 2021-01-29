Marmara Bölgesi'nin doğusu için fırtına uyarısı
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Marmara Bölgesi'nin doğusu için fırtına uyarısı

29.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:24
Marmara Bölgesi'nin doğusu için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nin doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgar, yarın sabahtan itibaren kıyı Ege'de güney ve güneybatıdan kuvvetli esmeye başlayacak.

Bu doğrultuda, Marmara Bölgesi'nin doğusunda, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da zamanla fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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