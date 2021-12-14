Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağış bekleniyor
AA / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Marmara Bölgesi'nin bazı illerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın doğusunda devam eden yağmur ve sağanağın, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırması bekleniyor.

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli yağışlardan ötürü ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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