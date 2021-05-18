Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'ndeki 7 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulut hava hakim olacak.

Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sabah, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren; Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin öğleden sonra olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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