Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı
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Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı

Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren üç gün boyunca yoğun sis görüleceği tahmin ediliyor.

17.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:20
Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı

Trakya ve 'nın güneyinde yarından itibaren üç gün boyunca yoğun sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günü Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis görülmesi bekleniyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA
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