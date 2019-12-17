Marmara Bölgesi'nde yoğun sis uyarısı

17.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:20

Trakya ve Marmara'nın güneyinde yarından itibaren üç gün boyunca yoğun sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle çarşamba, perşembe ve cuma günü Trakya ve Marmara'nın güneyinde gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere sis görülmesi bekleniyor.

Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: AA