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Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor

Marmara'da, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına, perşembe ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği, olabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

25.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:01
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor

'da, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına, perşembe ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği, olabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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