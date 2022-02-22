Marmara Bölgesi'nde yağışlar yüzde 64 azaldı! Yetkililer tasarruf çağrısı yaptı

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son verilere göre Marmara Bölgesi'nde ocak ayı içerisinde yağan yağmurlar bir önceki yılın yağış oranlarına göre yüzde 64 azaldı. Marmara Bölgesi'ne geçtiğimiz yıl ocak ayında metrekareye 160 milimetre yağış düşerken, 2022 yılında bu rakam 57,4 milimetrede kaldı.

BARAJLAR DOLU OLMASINA RAĞMEN KURAKLIK RİSKİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda barajların doluluk seviyelerinin iyi olduğunu ancak tasarruf yapmanın kuraklık için kilit nokta olduğunun altını çizdi. Yağışların geçen yıla göre azaldığını vurgulayan Özdemir konu hakkında yaptığı açıklamalara şu sözlerle devam etti; "Bu durum kuraklığın hızla devam eden büyük bir afet tehlikesi riski olduğuna işarettir. Yani kuraklık riski devam etmektedir."

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR ARTARKEN MARMARA BÖLGESİ'NDE AZALDI

Türkiye'ye düşen yıllık yağışın bir önceki yıla göre arttığını ancak Marmara Bölgesi'nin aldığı yağışların bir önceki yıla göre düşüş gösterdiğini belirten Özdemir konu ile ilgili yaptığı açıklamalara şu sözlerle nokta koydu;

"Türkiye genelinde yağışlar artsa da Marmara Bölgesi'nde azalmıştır. Yağışlar azalsa da barajlarda doluluk yüzde 80'in üzerine çıkmıştır. Bu güzel bir gelişmedir. Bu yaz su sıkıntı riskimiz olmayacaktır. Barajlar dolu olsa da suyun tasarrufu önemlidir ve dikkatli olunmalıdır. Su kaynaklarımızı azami bir şekilde korumalıyız."