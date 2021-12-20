Marmara Bölgesi'nde Soğuk Hava Bekleniyor
Meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların Çarşamba günü etkisini kaybedeceği; sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların Çarşamba günü etkisini kaybedeceği; sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Bölge Tahmin Ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;
Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren bölgemizde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Salı ve Cuma günleri arasında bölgemize bağlı illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;
İSTANBUL 0/6
EDİRNE -4/3
KIRKLARELİ -4/4
TEKİRDAĞ 2/6
YALOVA 0/6
SAKARYA -3/5
KOCAELİ -1/6
Soğuk havanın önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24. 12. 2021 Cuma günü bölgemizde artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
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