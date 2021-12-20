Marmara Bölgesi'nde Soğuk Hava Bekleniyor - Haberler
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Marmara Bölgesi'nde Soğuk Hava Bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde Soğuk Hava Bekleniyor
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Meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların Çarşamba günü etkisini kaybedeceği; sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesi'nde etkili olan yağışların Çarşamba günü etkisini kaybedeceği; sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Bölge Tahmin Ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre;

Bölgemiz genelinde etkili olan yağışlı havanın 22. 12. 2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 21. 12. 2021 Salı gününden itibaren bölgemizde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Salı ve Cuma günleri arasında bölgemize bağlı illerde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları;

İSTANBUL 0/6

EDİRNE -4/3

KIRKLARELİ -4/4

TEKİRDAĞ 2/6

YALOVA 0/6

SAKARYA -3/5

KOCAELİ -1/6

Soğuk havanın önümüzdeki hafta Cuma gününe kadar etkili olacağı, hava sıcaklıklarının 24. 12. 2021 Cuma günü bölgemizde artacağı ve mevsim normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

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