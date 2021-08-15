Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava öngörülüyor.

Hava durumunda önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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