Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin doğusu ile İstanbul'da, sabah ve öğle saatlerinde, aralıklı ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olacağı bölgede rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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