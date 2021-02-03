Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu