Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

03.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:44
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul'un doğusu, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde hafif sağanak tahmin edilen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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