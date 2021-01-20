Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
20.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:58
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.
Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu