Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

20.01.2021 09:55 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:58
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının artmaya başlaması ve mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölgede buzlanma ve don beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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