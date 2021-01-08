Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

08.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 09:52
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Trakya çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batı ilçelerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, bölgenin batısında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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