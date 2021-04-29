Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların artması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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