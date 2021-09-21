Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bu akşam ve yarın öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
Türkiye, soğuk havanın etkisi altına giriyor! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek

Türkiye, soğuk havanın etkisi altına giriyor! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek

 Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak

Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Cansu Dere Muharrem İnce
Magazin Buray Rüya Tabirleri Münir Karaloğlu
Spor Fatih Terim Lionel Messi
Tüm Haberler Gazeteler Mehmet Nuri Ersoy Güzel Sözler Halil İbrahim Dervişoğlu Münir Karaloğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalması bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 23:53:48. #1.12#