Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyi ve güneybatısında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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