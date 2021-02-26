Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu ve açık hava tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması öngörülen bölgede yer yer pus ve sis bekleniyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu