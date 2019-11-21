Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek

21.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:26

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Bölgenin batı kesimlerinde yer yer çok bulutlu hava öngörülürken akşam saatlerinden itibaren Edirne çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Akşam ve gece ise bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğuda hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: AA