Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

14.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:46
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

'nde parçalı ve az bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Pus ve sis öngörülen bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, yer yer 1 ila 3 derece üzerinde hissedilecek.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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