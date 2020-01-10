Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak
Haberler » Güncel » Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak - Haber

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

10.01.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:02
Marmara Bölgesi'nde sıcaklık mevsim normallerinde olacak

'nde sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu geçecek.

Bölgede yer yer pus beklenirken sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler