Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak

Marmara Bölgesi'nde sıcaklık artacak
AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren sıcaklığın artması, hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, 2022'nin ilk günlerinde bölgeyi etkileyen yağışlı ve soğuk havanın bugünden itibaren bölgeyi terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, salı gününden itibaren bölge genelinde sıcaklığın hissedilir derecede artması ve hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta boyunca beklenen en yüksek hava sıcaklığının İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 17, Kocaeli ile Sakarya'da 21, Yalova'da ise 19 derece olacağı bildirildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

SOSYAL MEDYADA YENİ TUZAK BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN, BU LİNKE TIKLA

SOSYAL MEDYADA YENİ TUZAK BAŞKASININ KOCASIYLA FLÖRT ETTİN, BU LİNKE TIKLA

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title