Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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