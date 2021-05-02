Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı bulutlu hava bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara