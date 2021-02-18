Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın artması bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın artması bekleniyor

18.02.2021 09:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:30
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın artması bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın 1 ila 3 derece artması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor.

Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede buzlanma ve don öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı, öğleden sonra kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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