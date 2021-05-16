Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgede, sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yaşanmaması ve mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle bölgenin batı ve güneybatı, doğusunda kuzey ile kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor - Haberler
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