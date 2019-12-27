Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.

27.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:26
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor

'nin doğu kesimleri ile 'da sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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