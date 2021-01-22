Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

22.01.2021 09:41 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:44
Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile İstanbul Anadolu Yakası ve boğaz çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde beklenen don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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