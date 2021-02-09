Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

09.02.2021 09:33 | Son Güncelleme: 09.02.2021 09:36
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile Yalova çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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