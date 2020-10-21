Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

21.10.2020 09:37 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:40
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah hafif sağanak beklenen İstanbul'da sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yavuz Bingöl Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Babel Falcao Erol Bulut Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Daha Fazla Milli Otomobil Başakşehir Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 09:40:36. #1.14#
title