Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, sabah hafif sağanak beklenen İstanbul'da sıcaklığın mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran