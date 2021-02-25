Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor
25.02.2021 09:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:40
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, sabah İstanbul ve Kocaeli çevreleri hafif yağmurlu geçecek.
Genelinde pus ve yer yer sis öngörülen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk