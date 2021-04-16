Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sakarya çevrelerinde aralıklı hafif sağanak tahmin edilen bölgede rüzgarın, kuzeydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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