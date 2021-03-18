Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

18.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:17
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde öğle saatlerinde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi genelinde öğle saatlerinde yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde olacağı bölgede parçalı ve çok bulutlu hava, öğle saatlerinde de yağmur öngörülüyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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