Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

12.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 12.12.2020 09:52
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yağışların Edirne çevreleri ile Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Rüzgar, güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran

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