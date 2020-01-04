Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

04.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:00
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak

'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, rüzgarın batı ve kuzeybatı (karayel), akşam saatlerinden itibaren ise güneybatı (lodos) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Kaynak: AA
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