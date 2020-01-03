Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

03.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:56

Marmara Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Kaynak: AA