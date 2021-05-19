Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcakları Trakya kesiminde 2 ila 4 derece artacak. Bölgenin diğer yerlerindeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Rüzgarın, batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk