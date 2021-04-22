Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgenin doğusunda yer yer puslu hava tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk