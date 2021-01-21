Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
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Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

21.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 09:34
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgede yer yer buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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