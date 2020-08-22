Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde bugünden itibaren parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Bölgede bugünden itibaren 5 gün boyunca parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA