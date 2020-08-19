Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında olacağı bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor Kaynak: AA