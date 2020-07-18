Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak
Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
18.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.07.2020 09:55
Marmara Bölgesi'nde, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmaması ve sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Bölgede parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği öngörülüyor.
Kaynak: AA