Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde olacağı öngörülüyor.

Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA