Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı bölgede, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor. Rüzgarın, genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Kaynak: AA